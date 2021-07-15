Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Kenan Karaman’ı resmen açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, milli takımda da forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Son olarak Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kenan'ın sözleşmesi bu yaz sona ermişti.

Oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından üçüncü transferini bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.