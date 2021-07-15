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Giriş Tarihi: 15.7.2021 19:03 Son Güncelleme: 15.7.2021 19:06

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Kenan Karaman’ı resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Kenan Karaman’ı resmen açıkladı!

Son dakika haberi… Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Kenan Karaman’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’da forma giyen Kenan Karaman’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, milli takımda da forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Son olarak Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kenan'ın sözleşmesi bu yaz sona ermişti.

Oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından üçüncü transferini bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Kenan Karaman’ı resmen açıkladı!
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