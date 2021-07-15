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Giriş Tarihi: 15.7.2021 13:48 Son Güncelleme: 15.7.2021 13:51

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski ile anlaştı!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski ile anlaştı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bir süredir görüştüğü Makedon yıldız oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı. Son olarak EURO 2020'de Makedonya formasıyla maçlara çıkan Ezgjan Alioski gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Yıldız oyuncunun son olarak Leeds United'la olan sözleşmesi sona ermiş ve sözleşmesini yenilememişti. Alioski'ye Trabzonspor da talip olmuş ve oyuncuya teklif yapmıştı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bir süredir görüşme haline olduğu Makedonyalı yıldız oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağlandı. Saracchi'den boşalan sol bek mevkiinde Alioski görev yapacak. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

ORTA SAHANIN SOLU VE SOL KANAT BÖLGESİNDE DE OYNAYABİLİYOR

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR ALİOSKİ İÇİN TEKLİFİNİ YAPMIŞTI

Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor, Ezgjan Alioski'ye yaptığı teklifi yükseltmişti. Leeds United ile yollarını ayıran Makedon oyuncuya ilk etapta 1.2 milyon Euro maaş, 500 bin Euro da imza parası önerilmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski ile anlaştı!
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