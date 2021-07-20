Yavru Vatan’da futbol şöleni

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 'Şöhretler Karması Futbol Maçı' oynandı. Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen mücadelenin başlama vuruşunu KKTC Başbakanı Ersan Saner ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Karşılaşmada Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Saffet Akyüz, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio ve Sabri Sarıoğlu gibi eski yıldızlar da forma giydi. Müsabakayı kırmızı takım 4-3 kazandı.