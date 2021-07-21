- Gedson Fernandes'in transferi siyah-beyazlı takıma katkı sağlar mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL - KAZANDIRMAZ, KAYBETTİRİR

Benim transferdeki genel düşüncem; ivedilikle ihtiyaç olan görev yerlerine hamle yapmak. Beşiktaş, Salih Uçan'ı da aldıktan sonra Gedson Fernandes bir lüks olur. Üstelik ücreti de hiç de düşük değil. Beşiktaş'ın esas halletmesi gereken öncellikle Ghezzal ve Rosier. Ghezzal, 'Zor' deniyor ama bu konuda yapacak bir şey yok. Bence siyah-beyazlılar için en fazla bütçe ayrılması gereken mevki santrfor. Ayrıca rakiplerle transfer mücadelesine girmek bana göre bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Geçen sezon devre arasında acil bir santrfora ihtiyacı varken üstelik orta sahada bol alternatif mevcutken Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın istediği İrfan Can'ı alması buna iyi bir örnektir.