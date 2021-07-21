Son dakika: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Rakip PSV Eindhoven...

PSV, GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN

PSV ile Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 6 golüne, PSV 10 golle ile karşılık verdi.

İki takım son olarak 2006-2007 sezonunda 31 Ekim 2006 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmış Hollanda ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. O müsabakada, şu anda kadroda olan isimlerden Arda Turan da forma giymişti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda 66. dakikada yerini Cihan Haspolatlı'ya bırakmıştı.