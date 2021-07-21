Son dakika: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Rakip PSV Eindhoven...

Son dakika... Galatasaray, sezonun ilk resmi maçına Hollanda'da çıkıyor. Süper Ligi ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Aslan, deplasmanda avantaj peşinde. Bu maçın rövanşı ise 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray-PSV eşleşmesinin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eindhoven kentindeki Philips Stadı'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK!
Sarı-kırmızılı takım, Hollanda'ya 6 futbolcusundan yoksun gitti. Sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı, lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Diagne, Jimmy Durmaz, Emre Akbaba ve DeAndre Yedlin kafilede yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Luyindama, Aytaç Kara, Marcao, Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.
PSV, GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN
PSV ile Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 6 golüne, PSV 10 golle ile karşılık verdi.
İki takım son olarak 2006-2007 sezonunda 31 Ekim 2006 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmış Hollanda ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. O müsabakada, şu anda kadroda olan isimlerden Arda Turan da forma giymişti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda 66. dakikada yerini Cihan Haspolatlı'ya bırakmıştı.
AVRUPA'DA 288. MAÇ!
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.
TERİM, DEVLER LİGİ'NDE ÖN ELEME KAYBETMEDİ
Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı.
Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.