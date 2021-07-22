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Giriş Tarihi: 22.7.2021 07:19 Son Güncelleme: 22.7.2021 07:25

Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası bir şok daha! Ülke puanında bir basamak düşebiliriz

TANER KARAMAN
Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası bir şok daha! Ülke puanında bir basamak düşebiliriz

Son dakika haberi... Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi, UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18. sıraya düşebiliriz.

Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.

Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak. Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

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Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası bir şok daha! Ülke puanında bir basamak düşebiliriz
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