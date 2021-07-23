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Giriş Tarihi: 23.7.2021 14:21

Galatasaray'da transfer! Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'da transfer! Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Şampiyonlar Ligi’nde PSV karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray  transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip 10 numara arayışına girmişti. Galatasaray’ın Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la anlaşamamasının ardından Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle de Alexandru Cicaldau kimdir sorusu Galatasaraylı taraftarlar ve futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray’a transfer için anlaşmaya varıldığı iddia edilen Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri geliyor! Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir yaptığı bir açıklamada, "Galatasaray, 24 yaşındaki 10 numara Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile anaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca Galatasaray taraftarı, Alexandru Cicaldau kimdir, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Alexandru Cicaldau hakkında merak edilen bilgiler ve oyuncunun futbol kariyeri ve oynadığı mevki…

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alexandru Cicaldau'yunun 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Alexandru Cicaldau kimdir?

10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.

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Galatasaray'da transfer! Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?
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