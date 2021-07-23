Galatasaray'da transfer! Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri geliyor! Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir yaptığı bir açıklamada, "Galatasaray, 24 yaşındaki 10 numara Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile anaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca Galatasaray taraftarı, Alexandru Cicaldau kimdir, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Alexandru Cicaldau hakkında merak edilen bilgiler ve oyuncunun futbol kariyeri ve oynadığı mevki…

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alexandru Cicaldau'yunun 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.