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Giriş Tarihi: 23.7.2021 16:01 Son Güncelleme: 23.7.2021 16:01

Son dakika: Galatasaray'a 20'lik Fransız sağ bek! Larsen beklenirken Sacha Boey...

Son dakika: Galatasaray'a 20'lik Fransız sağ bek! Larsen beklenirken Sacha Boey...

Son dakika... Galatasaray'dan peş peşe son dakika transfer haberleri geliyor. Romanya'nın Craiova takımında forma giyen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile anlaştığı iddia edilen sarı-kırmızılı takım, genç Fransız sağ bek Sacha Boey'e de imza attırmak üzere. Unidese forması giyen Larsen'den maliyeti yüzünden vazgeçen Cimbom, Rennes forması giyen 20 yaşındaki Boey'i kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Şampiyonlare Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilen ve Devler Ligi şansını mucizelere bırakan sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri art arda geliyor.

Romanya ekibi Craiova'da oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicalda ile her konuda anlaştığı ifade edilen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

Aslan, sürpriz bir sağ bekle anlaşma sağlamak üzere. Transferin hafta sonu sonuçlanacağı iddia edildi.

Fransız basını Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre Galatasaray, genç sağ bek Sacha Boey'i kadrosuna katacak. Geçen sezon Fransa'da kiralık olarak Dijon forması giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi ise Rennes'de.

Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve Boey'in hafta sonu Türkiye'ye gelebileceği belirtildi. Öte yandan Quarez, Galatasaray'ın Boey'in bonservisini alacağını yazarken, oyuncunun takım arkadaşlarıyla da vedalaştığını duyurdu.

Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Fransız, geçen sezon Dijon'da kiralık olarak görev yaptı. Dijon formasıyla 26 maça çıkan Boey, 1 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

LARSEN VE ROSIER OLMADI!

Galatasaray'ın bu sezon gündemine gelen diğer isimler ise Larsen ve Rosier oldu. Beşiktaş'ta oynamak için ısrarcı olan Rosier'den vazgeçen sarı-kırmızılılar, Larsen'den ise maliyeti sebebiyle vazgeçti.

Udinese forması giyen Larsen için uzun süre pazarlık yapan Galatasaray, İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadı.

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Son dakika: Galatasaray'a 20'lik Fransız sağ bek! Larsen beklenirken Sacha Boey...
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