Son dakika: Galatasaray'a 20'lik Fransız sağ bek! Larsen beklenirken Sacha Boey...

LARSEN VE ROSIER OLMADI!

Galatasaray'ın bu sezon gündemine gelen diğer isimler ise Larsen ve Rosier oldu. Beşiktaş'ta oynamak için ısrarcı olan Rosier'den vazgeçen sarı-kırmızılılar, Larsen'den ise maliyeti sebebiyle vazgeçti.