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Giriş Tarihi: 24.7.2021 12:13 Son Güncelleme: 24.7.2021 12:14

Tokyo'da 127 kişide koronavirüs tespit edildi

DHA
Tokyo'da 127 kişide koronavirüs tespit edildi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi verilmedi.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermezken, daha önce Hollandalı kürekçi Finn Florjin'in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sona ermişti.

Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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Tokyo'da 127 kişide koronavirüs tespit edildi
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