Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tamam! Sırada 3 yeni transfer var, dünya yıldızı...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yaklaşık 1 aydır gündemin ilk sırasında Rachid Ghezzal'ın transferi vardı. Siyah-beyazlılar, daha önce menajeri Anoir Fazuli'yle el sıkışıp anlaşmasına rağmen Galatasaray'ın devreye girmesi sonrası zor duruma düşmüştü. Ancak yeniden İstanbul'a gelen Fazuli ile son kez masaya oturan Beşiktaş yönetimi, Cezayirli yıldız için revize teklif sundu ve tekrar anlaşma sağladı.
29 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 2.5 milyon Euro maaş ve maç başına 25 bin Euro alacak.
İMZALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA!
Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile yapılan pazarlıklarda ise İngliz ekibinin 3.5 milyon Euro bonservis talebine karşılık Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro teklif etti.
Taraflar 2.5-3 milyon Euro arasında bir rakama el sıkıştı. Yıldız futbolcu, Leicester ile kampta yer alırken, imzaların önümüzdeki hafta içinde atılacağı ve Rachid Ghezzal'ın İstanbul'a çağrılacağı ifade edildi.
Beşiktaş ile 35 maçta 8 gol atan ve 18 asist yapan Ghezzal, kariyerinde 223 maçta 28 gol atıp, 43 asist yaptı.
TRANSFERDE KARTAL HAREKATI BAŞLIYOR
Ghezzal ve Rosier'de yaşanan sorunları aşan Beşiktaş, rotasını diğer takviyelere çevirdi. Kartal, forvet transferinde Chuba Akpom'la el sıkışırken kulübüyle pazarlık sürecini devam ettiriyor.
Miguel Borja için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Salomon Rondon ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üç forvetten birisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, stoper bölgesine de Diego Godin'i düşünüyor.
Cagliari, oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını Beşiktaş'ın karşılaşmasını kabul etmesi halinde bu transfer gerçekleşecek.
Kartal, orta sahaya düşünülen Alex Teixeira'nın BEA ekipleriyle yapacağı görüşmeleri beklerken kaleyi ise Mert Günok'la güçlendirmeyi planlıyor.
ROSIER'E LİMİT DÜZENLEMESİ
Valentin Rosier ile uzun süre önce anlaşan Beşiktaş, Sporting ile yaptığı görüşmeleri de tamamlamak üzere. Portekizli kulüple 4.5 milyon Euro bonservis için el sıkışan Beşiktaş, limit problemi yaşamamak adına futbolcuyu kiralık olarak kadroda gösterecek, sezon sonu ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.
Beşiktaş'ın 300 bin Euro kiralama ücreti ödeyeceği belirtilirken, başarılı oyuncunun en geç hafta içinde İstanbul'da olacağı kaydedildi.
"20 YAŞINDAKİ GİBİ HEYECANLIYIM"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal, dün akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "20 yaşındaki gibi heyecanlıyım" diyen Topal, "Oynadığım takımlarda şampiyonluk yaşadım, burada da aynısı olacak. Ben görev yaptığım camiaların formasını sırtımda değil, başımın üstünde taşırım. İnşallah buradan da alnımızın akıyla çıkarız" ifadelerini kullandı.
"ALGI OPERASYONU YAPILDI"
Siyah-beyazlı takımın geçen sezonu zirvede tamamlamasını "Hak edilmiş bir şampiyonluk" sözleriyle değerlendiren 35 yaşındaki orta saha, Josef de Souza ile ilgili soruya da "F.Bahçe'de çok iyi maçlar çıkarmıştık. En yakın arkadaşlarımdan birisi. Daha sonra algı operasyonları yapıldı. Aslında istatistik olarak en iyi sezonlardan birisini geçirmiştik" cevabını verdi.
KARTAL TOPBAŞI YAPTI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kurban Bayramı'nda takıma verdiği 3 günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlılar, dün sabah Ümraniye Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına yeniden başladı. Saat 18.00'de başlayan akşamki antrenmanın 15 dakikalık bölümü ise basına açık olarak gerçekleştirildi.