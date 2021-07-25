Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tamam! Sırada 3 yeni transfer var, dünya yıldızı...

"ALGI OPERASYONU YAPILDI"

Siyah-beyazlı takımın geçen sezonu zirvede tamamlamasını "Hak edilmiş bir şampiyonluk" sözleriyle değerlendiren 35 yaşındaki orta saha, Josef de Souza ile ilgili soruya da "F.Bahçe'de çok iyi maçlar çıkarmıştık. En yakın arkadaşlarımdan birisi. Daha sonra algı operasyonları yapıldı. Aslında istatistik olarak en iyi sezonlardan birisini geçirmiştik" cevabını verdi.