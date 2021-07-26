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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:13

Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zukanovic: Taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz

DHA
Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zukanovic: Taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zukanovic, "Türkiye'deki statlar dolu olduğunda ne kadar kıymetli ve ne kadar güzel atmosferler yaratıldığını biliyorum. O yüzden biz de bir an önce taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah onların da gücüyle daha iyi yerlere geliriz" dedi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu Dağı'nın eteklerinde bir otelde kalan İstanbul temsilcisi yeni sezona günde çift antrenmanla hazırlanıyor. Fatih Karagümrük'ün Boşnak savunmacısı Ervin Zurkanovic de, kamp çalışmaları hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Kampın 2'nci etabına başladık. 20 gün kadar buradaydık zaten. Bu süreç boyunca çok iyi çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bir aramız vardı, şimdi ikinci etap başladı. Burada gerçekten çok yoğun ve sıkı çalışıyoruz. Tüm hazırlığımız bir an önce Süper Lig'deki maçımıza hazır olmak. Bu yüzden şu ana kadar çalışmalar güzel gidiyor. Kamp üzerinden değerlendirecek olursak bu bizim işimizin, hayatımızın bir parçası. Her ne kadar burada hep aynı rutinde, antrenman, yemek uyku olarak devam etsek de bu doğal olarak zorlu sürecin bir parçası. Bizim işimiz bu. Şikayet edecek bir tarafı yok. Buradayız, her şey iyi ve olumlu gidiyor" diye konuştu.
Zurkanovic, bu sezon nasıl bir lig beklediği ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bunun için tahminde bulunmak ve somut bir şekilde konuşmak için erken. Biz daha hazırlık aşamasındayız. Tam takım olmadık. Aramıza yeni katılanlar mutlaka olacaktır ama bunu lig başladığında yavaş yavaş göreceğiz. Şu ana kadar biz üzerimize düşenleri yapıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Lig başladığında biraz daha taşlar yerine oturduğu zaman önümüzü daha iyi görebiliriz."

Bir an önce taraftarlarına kavuşmak istediğini vurgulayan tecrübeli stoper, "Futbol her zaman seyirciyle birleştiği zaman çok daha keyifli ve güzel noktalara geliyor. Oynayan için de izleyen için de böyle. Biz futbolcular için de boş statlarda değil, yüzde 50 de olsa dolu statlarda oynamak isteriz. Yüzde 50'nin de üzerine çıkmak isteriz, yüzde 100 olmak isteriz. Tabi bunu süreç gösterecek. Lig başlayınca o zamanki gelişmeler gösterecektir diye düşünüyorum. Türkiye'deki statlar dolu olduğunda ne kadar kıymetli ve ne kadar güzel atmosferler yaratıldığını da biliyorum. O yüzden biz de bir an önce taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah onların da gücüyle daha iyi yerlere geliriz. Çünkü futbolda taraftar çok itici bir güç. Taraftarımız yanımızda olduğu zaman onların da desteğiyle kendimizi daha iyi hissederek, daha fazla sorumluluk alarak sahada elimizden gelen yaparız" şeklinde konuştu.

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Fatih Karagümrüklü stoper Ervin Zukanovic: Taraftarımıza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz
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