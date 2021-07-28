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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Bahçeşehir Koleji, Yiğido’nun stadına isim sponsoru oldu

Bahçeşehir Koleji, Yiğido’nun stadına isim sponsoru oldu

Kırmızı-beyazlı takımın yuvasının ismi artık ‘Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’

Bahçeşehir Koleji, Yiğido'nun stadına isim sponsoru oldu
Türk sporuna verdiği desteklerle adından söz ettiren Bahçeşehir Koleji, sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir Koleji, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na isim sponsoru oldu. Bundan sonra stadın adı 'Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu' olacak. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, imza töreninde, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Bu birliktelik çok güzel, inşallah burası önemli başarıların adının konacağı yer olur" dedi. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ise spor ve sanatı her zaman eğitimin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

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Bahçeşehir Koleji, Yiğido’nun stadına isim sponsoru oldu
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