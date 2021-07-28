Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Berkan Kutlu Galatasaray'da! Fatih Terim çok istemişti transfer Ankara'da bitti
Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:59 Son Güncelleme: 28.7.2021 14:12

Son dakika: Berkan Kutlu Galatasaray'da! Fatih Terim çok istemişti transfer Ankara'da bitti

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Son dakika: Berkan Kutlu Galatasaray'da! Fatih Terim çok istemişti transfer Ankara'da bitti

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray bu sezon üçüncü yerli transferini de yaptı. Yabancı sınırının gelmesiyle özellikle yerli oyuncu havuzuna yönelen Galatasaray, Alanyaspor'un genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı. Berkan Kutlu'nun UEFA listesine yetişmesi bekleniyor.

Son dakika... Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Ankara'da görüştü. Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağlandı. Berkan, Galatasaray'ın yarın vereceği UEFA listesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Transferle ilgili resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Berkan Kutlu'nun transferini çok istemişti. Sarı kırmızılılarda Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Sacha Boey, Cicaldau ve Van Aanholt'tan sonra Berkan Kutlu ve kulübü Alanyaspor ile de anlaşıldı.

UEFA LİSTESİNDE OLMASI BEKLENİYOR!

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun adını UEFA'ya verilecek listeye de eklemek istiyor. Transfer yetişirse yarın verilecek listede Berkan'ın adı da olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Üniversite taban puanları 2021 | Sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 yıllık ve 4 yıllık lisans, ön lisans üniversite taban puanları ve illere göre üniversite kontenjanları ile başarı sıralaması burada!
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Son dakika haberler | Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...
2 yıllık bölümlerin listesi | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal iki yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları 2021
Koronavirüste son dakika gelişmesi: Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kovid hastalarının ortak özelliğini açıkladı!
İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum
Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA | YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2021 YKS sonuç sorgulama ekranı - Aday işlemleri sayfası!
Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları! 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Berkan Kutlu Galatasaray'da! Fatih Terim çok istemişti transfer Ankara'da bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA