Son dakika: Berkan Kutlu Galatasaray'da! Fatih Terim çok istemişti transfer Ankara'da bitti

Son dakika... Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Ankara'da görüştü. Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağlandı. Berkan, Galatasaray'ın yarın vereceği UEFA listesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Transferle ilgili resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.
FATİH TERİM ÇOK İSTİYORDU!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Berkan Kutlu'nun transferini çok istemişti. Sarı kırmızılılarda Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Sacha Boey, Cicaldau ve Van Aanholt'tan sonra Berkan Kutlu ve kulübü Alanyaspor ile de anlaşıldı.
UEFA LİSTESİNDE OLMASI BEKLENİYOR!
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun adını UEFA'ya verilecek listeye de eklemek istiyor. Transfer yetişirse yarın verilecek listede Berkan'ın adı da olacak.