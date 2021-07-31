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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:02 Son Güncelleme: 31.7.2021 10:07

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü oyuncunun transferi için devreye girdi. Bu arada Fenerbahçe yönetimi transferle ilgili tarihi bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü oyuncunun transferi için devreye girdi. Bu arada Fenerbahçe yönetimi transferle ilgili tarihi bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Şampiyonluk yarışında 7 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, ihtiyacı olan golcüyü almak için yoğun mesaide...

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Ancak transferde somut adım atmak için de oyuncu satmak zorunda. Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Palmeiras ile temaslar sürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Brezilya ekibi 3 milyon Euro isterken Fenerbahçe indirim için pazarlıkta.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

BÜTÜN OYUNCULAR SATILABİLİR

Palmeiras yönetimi 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak...

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Menajerinin Beşiktaş'a da önerdiği oyuncu için şu anda masada sadece Fenerbahçe'nin bulunduğu kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Sarı-Lacivertliler, elinden bir oyuncu çıkardığı an Borja transferi için sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Fenerbahçe sadece kadro dışı bıraktıkları oyuncular için değil, eldeki isimlere de teklif gelirse satışa olumlu bakıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Kariyeri boyunca çıktığı 222 maçta 84 gol atan ve 22 asist yapan Borja, 2 kez Kolombiya Lig şampiyonu, 1'er kez de Copa Libertadores ve Copa Sudamericana zaferi yaşadı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Golcü oyuncu, Kolombiya A Milli Takımı ile de 19 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

HATAYSPOR: BOUPENDZA'YA TEKLİF YOK

Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana transfer etmek istediği Aaron Boupendza için Hatayspor cephesinden ilginç bir açıklama geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan olmak üzere 4 kulübün teklifi var.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Krasnodar'la daha önce 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaşmıştık, bu rakamın altında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

RAKİP GREUTHER FÜRTH

Öte yandan Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar

Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Yönetimden tarihi karar
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