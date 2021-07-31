Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü oyuncunun transferi için devreye girdi. Bu arada Fenerbahçe yönetimi transferle ilgili tarihi bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Şampiyonluk yarışında 7 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, ihtiyacı olan golcüyü almak için yoğun mesaide...
Ancak transferde somut adım atmak için de oyuncu satmak zorunda. Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Palmeiras ile temaslar sürüyor.
28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Brezilya ekibi 3 milyon Euro isterken Fenerbahçe indirim için pazarlıkta.
BÜTÜN OYUNCULAR SATILABİLİR
Palmeiras yönetimi 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak...
Menajerinin Beşiktaş'a da önerdiği oyuncu için şu anda masada sadece Fenerbahçe'nin bulunduğu kaydedildi.
Sarı-Lacivertliler, elinden bir oyuncu çıkardığı an Borja transferi için sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Fenerbahçe sadece kadro dışı bıraktıkları oyuncular için değil, eldeki isimlere de teklif gelirse satışa olumlu bakıyor.
Kariyeri boyunca çıktığı 222 maçta 84 gol atan ve 22 asist yapan Borja, 2 kez Kolombiya Lig şampiyonu, 1'er kez de Copa Libertadores ve Copa Sudamericana zaferi yaşadı.
Golcü oyuncu, Kolombiya A Milli Takımı ile de 19 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.
HATAYSPOR: BOUPENDZA'YA TEKLİF YOK
Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana transfer etmek istediği Aaron Boupendza için Hatayspor cephesinden ilginç bir açıklama geldi.
Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan olmak üzere 4 kulübün teklifi var.
Krasnodar'la daha önce 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaşmıştık, bu rakamın altında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.
RAKİP GREUTHER FÜRTH
Öte yandan Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.