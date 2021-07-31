Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Teixeira Beşiktaş’ta
Giriş Tarihi: 31.7.2021

Teixeira Beşiktaş’ta

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Teixeira Beşiktaş’ta

31 yaşındaki on numara, siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Alex Teixeira bu hafta içi Türkiye’ye gelecek

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağlanan ancak Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin devreye girmesiyle Dubai'ye görüşmeye giden 31 yaşındaki on numara, süreci uzatmıştı. Beklediği astronomik teklifi alamayan Brezilyalı, tekrar siyah-beyazlılarla temas kurdu ve dün beklenen müjde geldi. Alex, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık sözleşme önerisini kabul etti. Bonuslar ve imza parası görüşmeleri sürüyor ancak bu da olumlu sonuçlanmak üzere... Hafta içi yıldız futbolcu imzayı atmak için Türkiye'ye gelecek. Ayrıca Teixeira, vatandaşı Josef de Souza'nın İnstagram'dan yaptığı "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" paylaşımına "Yakında kardeşim" yorumunu bıraktı.

ŞİMDİ SIRA DE JONG'DA
Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada tuttuğu Luuk de Jong için Sevilla'ya yapılan teklif kabul edildi. 1 yıllık kiralamaya 'Evet' diyen İspanyollar, satın alma opsiyonunu ise kabul etmedi. Siyah-beyazlı yönetim de opsiyon olmadan kiralamaya hazır olduklarını bildirdi. Kulüpler düzeyinde prensipte anlaşma sağlanırken, iş futbolcunun ikna edilmesine kaldı. Bir yandan Hollandalı yıldızın sakatlığıyla ilgili raporları isteyen Beşiktaş, bir yandan da De Jong'la görüşmelere başladı. Avrupa Şampiyonası'nda dizinden sorun yaşayan oyuncunun sağlık durumunu inceleyecek olan Beşiktaş, transfer gerçekleşirse De Jong'un Sevilla'dan aldığı 2.5 milyon Euro maaşı karşılayacak.

RAKİP KAYSERİSPOR
Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele 19.00'da başlayacak ve kulübün YouTube kanalında canlı yayınlanacak. 3. hazırlık maçı ise 6 Ağustos'ta Adana Demirspor'la.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok
Son dakika: Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Alex Teixeira müjdeyi verdi "Yakında..."
Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
İstanbul İETT ücret tarifesi 2021: Zamlı ücretler ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Güncel İstanbulkart, mavi kart ve metrobüs ücretleri
Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri: Manavgat'taki yangın söndü mü? İşte Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınlarında son durum
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor
Son dakika: Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Andreas Pereira'dan Alex de Souza sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Teixeira Beşiktaş’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA