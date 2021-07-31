Teixeira Beşiktaş’ta

31 yaşındaki on numara, siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Alex Teixeira bu hafta içi Türkiye’ye gelecek
Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağlanan ancak Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin devreye girmesiyle Dubai'ye görüşmeye giden 31 yaşındaki on numara, süreci uzatmıştı. Beklediği astronomikteklifi alamayan Brezilyalı, tekrarsiyah-beyazlılarla temas kurdu ve dünbeklenen müjde geldi. Alex, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık sözleşme önerisini kabul etti. Bonuslar veimza parası görüşmelerisürüyor ancak bu da olumlu sonuçlanmak üzere... Hafta içi yıldız futbolcu imzayı atmak için Türkiye'ye gelecek. Ayrıca Teixeira, vatandaşı Josef de Souza'nın İnstagram'danyaptığı "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'agel)" paylaşımına "Yakında kardeşim"yorumunu bıraktı.
ŞİMDİ SIRA DE JONG'DA
Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada tuttuğu Luuk de Jong için Sevilla'ya yapılan teklif kabul edildi. 1 yıllık kiralamaya'Evet' diyen İspanyollar, satınalma opsiyonunu ise kabul etmedi. Siyah-beyazlı yönetim de opsiyon olmadan kiralamaya hazır olduklarını bildirdi. Kulüpler düzeyinde prensipte anlaşma sağlanırken, iş futbolcunun ikna edilmesine kaldı. Bir yandan Hollandalı yıldızın sakatlığıyla ilgili raporları isteyen Beşiktaş, bir yandan da De Jong'la görüşmelere başladı. Avrupa Şampiyonası'nda dizinden sorun yaşayan oyuncunun sağlık durumunu inceleyecek olan Beşiktaş, transfer gerçekleşirse De Jong'unSevilla'dan aldığı 2.5 milyon Euro maaşı karşılayacak.
RAKİP KAYSERİSPOR
Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele 19.00'da başlayacak ve kulübün YouTube kanalında canlı yayınlanacak. 3. hazırlık maçı ise 6 Ağustos'ta Adana Demirspor'la.