Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”

Son dakika… Geçen sezonun başında Avrupa'ya ilk kez transfer yapan ve 35 yaşında Avrupa futbolunda adından söz ettiren Burak Yılmaz, Fransa'da yine en çok konuşulanların başında geldi.
Lille formasıyla sezon boyunca yaptığı işlerle hem teknik ekibini hem de taraftarını oldukça memnun eden Burak Yılmaz, Fransa sokaklarında Türk bayraklarını dalgalandırdı.
Fransız taraftarlar tarafından adına besteler yazılan milli golcü, EURO 2020'de oluşan hayal kırıklığının ardından yeni sezona da bomba gibi girdi.
Ligue 1 şampiyonu Lille ve Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası maçı için İsrail'in Tel-Aviv kentinde karşı karşıya geldi.
DEV MAÇTA ASİST YAPTI
Karşılaşmaya üstün ve baskılı başlayan Lille, ilk dakikalarda Fransa kalesini abluka altına aldı. Erken bir gol bulma şansını birkaç kez yakalayan Burak Yılmaz ve arkadaşları, bu pozisyonları değerlendiremedi.
Ancak maçın ilk yarısının son saniyelerine doğru PSG yarı sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, iyi bir çevre kontrolüyle topun kontrolünü sağladı.
Topu ayağında tutmayı başaran 'Kral', Lille'in Portekizli yıldızını boşa çıkardı. Burak Yılmaz'ın aktardığı pasla oldukça şık bir gol atan Xeka, takımını devre arasına 1-0 soktu.
İkinci yarının büyük bir bölümünde de oyunun kontrolünü elinde tutan Lille, maçın son dakikalarında PSG'nin baskısına rağmen kalesini gole kapattı.
Son düdüğün ardından büyük bir sevinç yaşayan Lille futbolcuları, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da kazanarak çifte kupanın mutluluğunu yaşadı.
Fransa'da son 7 sezonun Süper Kupa şampiyonu PSG'yi mağlup eden Lille, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Lille, sezon içerisinde de PSG'yi devirmesini bilmişti.
MAÇIN ADAMI SEÇTİLER
Fransız basınının saygın haber sitelerinden Foot Mercato, karşılaşmanın ardından mücadelenin değerlendirmesini yaptı.
Lille'in PSG'ye karşı baskın oyununa vurgun yapan Foot Mercato editörleri, milli yıldızımız Burak Yılmaz'ı maçın adamı seçti.
Burak Yılmaz'ın saha içerisindeki rolüne övgüler yağdıran haber sitesi, "Her zamanki gibi takımı oyuna sokma ve rakibe baskı konusunda paha biçilemezdi. "Kral" çok güçlü bir şekilde başladı." yorumunu yaptı.