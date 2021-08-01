Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
Giriş Tarihi: 1.8.2021 23:40 Son Güncelleme: 1.8.2021 23:43

Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”

Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş’tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa’da taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Sezon boyunca istikrarlı performansı ve attığı gollerle Lille’in 10 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesinde başrolü oynayan milli yıldızımız, Süper Kupa maçında bir kez daha göz doldurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçen sezonun başında Avrupa'ya ilk kez transfer yapan ve 35 yaşında Avrupa futbolunda adından söz ettiren Burak Yılmaz, Fransa'da yine en çok konuşulanların başında geldi.

Lille formasıyla sezon boyunca yaptığı işlerle hem teknik ekibini hem de taraftarını oldukça memnun eden Burak Yılmaz, Fransa sokaklarında Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Fransız taraftarlar tarafından adına besteler yazılan milli golcü, EURO 2020'de oluşan hayal kırıklığının ardından yeni sezona da bomba gibi girdi.

Ligue 1 şampiyonu Lille ve Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası maçı için İsrail'in Tel-Aviv kentinde karşı karşıya geldi.

DEV MAÇTA ASİST YAPTI

Karşılaşmaya üstün ve baskılı başlayan Lille, ilk dakikalarda Fransa kalesini abluka altına aldı. Erken bir gol bulma şansını birkaç kez yakalayan Burak Yılmaz ve arkadaşları, bu pozisyonları değerlendiremedi.

Ancak maçın ilk yarısının son saniyelerine doğru PSG yarı sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, iyi bir çevre kontrolüyle topun kontrolünü sağladı.

Topu ayağında tutmayı başaran 'Kral', Lille'in Portekizli yıldızını boşa çıkardı. Burak Yılmaz'ın aktardığı pasla oldukça şık bir gol atan Xeka, takımını devre arasına 1-0 soktu.

İkinci yarının büyük bir bölümünde de oyunun kontrolünü elinde tutan Lille, maçın son dakikalarında PSG'nin baskısına rağmen kalesini gole kapattı.

Son düdüğün ardından büyük bir sevinç yaşayan Lille futbolcuları, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da kazanarak çifte kupanın mutluluğunu yaşadı.

Fransa'da son 7 sezonun Süper Kupa şampiyonu PSG'yi mağlup eden Lille, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Lille, sezon içerisinde de PSG'yi devirmesini bilmişti.

MAÇIN ADAMI SEÇTİLER

Fransız basınının saygın haber sitelerinden Foot Mercato, karşılaşmanın ardından mücadelenin değerlendirmesini yaptı.

Lille'in PSG'ye karşı baskın oyununa vurgun yapan Foot Mercato editörleri, milli yıldızımız Burak Yılmaz'ı maçın adamı seçti.

Burak Yılmaz'ın saha içerisindeki rolüne övgüler yağdıran haber sitesi, "Her zamanki gibi takımı oyuna sokma ve rakibe baskı konusunda paha biçilemezdi. "Kral" çok güçlü bir şekilde başladı." yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Orman yangınları söndürüldü mü?
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
Son dakika: 3 şehirde yangın sürüyor 111 yangın kontrol altında! Can kaybı 7'ye yükseldi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinin perde arkası! Sergen Yalçın haberi duyunca...
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin Mi-17 iddialarına cevap...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA