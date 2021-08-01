Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
Giriş Tarihi: 1.8.2021 07:03

Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…

Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…

Son dakika haberi… Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV’ye her iki maçta da yenilerek organizasyona veda etti. Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da hız verdi. Hafta içerisinde üst üste bombaları patlatan Aslan’da ayrılacak isimlerin akıbeti de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elendikten sonra İskoçya ekibi St. Jonhstone ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos'ta oynanacak ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor.

Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ilk PSV maçının ardından üst üste bombaları patlatmıştı. Daha önce açıklanan Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper'in yanı sıra Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan transferleri tamamlandı.

Ancak bu isimlerle sınırlı kalmayacak olan Galatasaray'ın transfer gündemi bir hayli yoğun ilerliyor. Yönetimle doğrudan iletişim halinde olan Fatih Terim, transfer çalışmalarında da büyük rol oynuyor.

AYRILACAK İSİMLER, GEDSON, HALİL VE MORUTAN…

Olimpiu Morutan transferinde beklemeye geçen Aslan, yabancı stoper takviyesi için ise düğmeye bastı. Rumen oyuncu için kulübüne henüz resmi teklif yapmadığı öğrenilen sarı-kırmızılıların bu transferde ince eleyip sık dokuyacağı öğrenildi.

Hem yetersiz performansları hem de yüksek ücretli olmalarından dolayı Falcao ve Feghouli ile yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Luyindama ve Diagne'yi satarak limit açacak. Fatih Terim'in de bu satışlara onay verdiği söylendi.

Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru da Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor.

Benfica cephesi Gedson'u kadrosunda tutacağını açıklarken Brentford'un da Halil'den 5 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. İki oyuncudan da vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, eylül ayına kadar bekleyecek.

İngiltere ve Portekiz'de 31 Ağustos'ta bitecek transfer dönemini fırsata çevirmek isteyen Galatasaraylı yetkililer, Süper Lig'de 8 Eylül'e kadar olan transfer sürecinde Gedson ve Halil için son hamlelerini yaparak fişi çekmeyi hedefliyor.

KADRODA 2 EKSİK VAR

Galatasaray'da yeni transferlerin hepsine lisans çıkartılırken statüye takılan Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ile sorunu çözülmeyen Oğulcan Çağlayan'ın lisansı da henüz çıkarılmadı.

BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St. Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

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Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
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