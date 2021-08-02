Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi play off Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play off turundan itibaren dahil olacak. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi durumunda ise ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar;