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Giriş Tarihi: 2.8.2021 10:56

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi play off Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi play off Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bu tur itibariyle turnuvaya dâhil olacak. Bu yıl kura çekiminde ilginç bir ana tanıklık edilebilir. Fenerbahçe, bu turdaki rakibini elediği takdirde Galatasaray’la eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu noktada gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte detaylar;

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play off turundan itibaren dahil olacak. Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi durumunda ise ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar;

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe 'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray 'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi play off Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
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