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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:48 Son Güncelleme: 2.8.2021 08:00

Son dakika: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Diego Costa'dan flaş karar! Benfica olmayınca...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Diego Costa'dan flaş karar! Benfica olmayınca...

Son dakika haberi... Benfica’nın vazgeçtiği Diego Costa’ya Beşiktaş bir adım daha yaklaştı. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, Portekiz ekibine gitme ihtimali kalmayınca Siyah-Beyazlı kulüple ilgili flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Oynadığı hazırlık maçlarında gol bölgelerindeki etkisizliği fazlasıyla göze çarpan Beşiktaş, forvet transferinde Luuk de Jong ve Diego Costa'yı listesinin başında tutuyor.

İki aydır pazarlık yapılan ancak rakamsal konularda henüz anlaşmaya varılamayan Costa, istediği rakamda indirime giderek siyah-beyazlı takıma doğru bir adım daha attı.

Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Benfica'nın Yaremchuk'u alarak forvet transferini kapatması sonrası istediği garanti parayı 3 milyon Euro'ya düşürdü.

Ancak Beşiktaş yönetimi 2.5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Görüşmeler olumlu yönde sürerken, tarafların masadan anlaşarak kalkması bekleniyor.

Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa ile İtalyan ekibi Cagliari ve Genoa da ilgileniyor.

Ancak iki Çizme kulübünün önerdikleri rakamların 2.5 milyon Euro'nun çok altında olduğu belirtildi.

CHELSEA'DEKİ İLK GOLÜ FENER'E
16 yaşına kadar sokak futbolu oynayan Diego Costa, kariyeri boyunca Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi üst düzey liglerde forma giydi. Yıldız futbolcu, Chelsea'deki ilk golünü ise 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştı.

DANIELLE YENGE İŞİ BİTİRDİ
Bu arada Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Alex Teixeira konusunda eş sorunu yaşandığı ortaya çıktı.

Brezilyalı 10 numaranın hayat arkadaşı Thais Cristina'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, bu noktada Josef de Souza'nın eşi Danielle Araujo'nun devreye girdiği kaydedildi.

Danielle'nin, ailecek görüştükleri Thais'e Türkiye ve İstanbul'dan övgüyle bahsederek ikna ettiği belirtildi. Josef de Souza da Alex'le bire bir temasa geçerek bu transferde aktif rol oynamıştı.

WELINTON 2 HAFTA YOK
Öte yandan Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve 34. dakikada oyundan alınan Welinton'un durumu belli oldu. Brezilyalı stoperin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Diego Costa'dan flaş karar! Benfica olmayınca...
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