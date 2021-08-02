Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'

Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz.

Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.