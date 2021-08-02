Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'

Son dakilka... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmalarına dair flaş açıklamalarda bulundu. Gündemideki isimlerden Morutan'la görüşmediklerini ve görüşmeyeceklerini dile getiren Elmas, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmak istediklerini ifade etti.
Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor.
El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış olduk. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan, Falcao ve Feghouli açıklaması! 'O transfer olmayacak...'
Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz.
Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.
Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık.
Böyle bir görüşme olmadı. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.
Falcao ve Feghouli ile konuştum. Hizmetleri oldu fakat bu ücretleri ödemememizin mümkün olmadığını kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini ifade ettim."
Öte yandan Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Galatasaray yönetiminin 'kulüp bul' çağrısı sonrasında Falcao, yapıcı yanıt verirken Feghouli durumu kabul etmedi.
Falcao, 'İki senelik kontrat bulabilirsem giderim.' yanıtını verdi.