Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'
Giriş Tarihi: 2.8.2021 13:30 Son Güncelleme: 2.8.2021 13:44

Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'

Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'

Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Rumen futbolcu Morutan'a teklif yaptıkları yönündeki soruları cevaplayan Elmas,"Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Morutan'a teklif yapmadık, yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakilka... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmalarına dair flaş açıklamalarda bulundu. Gündemideki isimlerden Morutan'la görüşmediklerini ve görüşmeyeceklerini dile getiren Elmas, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmak istediklerini ifade etti.

Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor.

El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış olduk. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan, Falcao ve Feghouli açıklaması! 'O transfer olmayacak...'

Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz.

Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.

Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık.

Böyle bir görüşme olmadı. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.



Falcao ve Feghouli ile konuştum. Hizmetleri oldu fakat bu ücretleri ödemememizin mümkün olmadığını kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini ifade ettim."

Öte yandan Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Galatasaray yönetiminin 'kulüp bul' çağrısı sonrasında Falcao, yapıcı yanıt verirken Feghouli durumu kabul etmedi.

Falcao, 'İki senelik kontrat bulabilirsem giderim.' yanıtını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları son dakika açıklandı!
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son Dakika Haberi: Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Yangınlarda son durum: Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor
Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Burak Elmas'tan Morutan ve Falcao açıklaması! 'Menajer oyunlarına gelmeyeceğiz o transfer olmayacak...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA