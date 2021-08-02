Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan, Falcao ve Feghouli açıklaması! 'O transfer olmayacak...'
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamada Morutan konusunda menajerlerin bir operasyon yaptığını Galatasaray olarak bu operasyonlara göz yummayacaklarını söyledi. Ayrıca Kolombiyalı yıldız Falcoa ve Feghouli ile de yolların ayrılıyor.