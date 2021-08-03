EURO 2020 sonrası İngiltere'de sular durulmuyor! Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood'a günde 200 ölüm tehdidi...

EURO 2020 finalini kaybeden İngiltere'de İtalya'ya penaltılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası yankılar sürüyor. İngiltere'nin yıldız futbolcusunun kız arkadaşı olan Sasha Attwood, tehditleri aldığını açıkladı.
25 yaşındaki Aston Villa'lı yıldız Jack Grealish, EURO 2020'de teknik direktör Gareth Southgate'in kendisine yeterli kadar süre vermemesi nedeniyle İngiliz teknik adam eleştiri almıştı.
The Sun'da yer alan haberde, Jack Grealish'in kız arkadaşı Sasha Attwood, EURO 2020 sonrası 200 ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
25 yaşındaki model Sasha Attwood, TikTok ve Instagram'daki trollerden tüyler ürpertici mesajlar ve aşağılık tacizler aldığını dile getirdi.
Ünlü model, Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "'Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım"
"Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün" diyorlar.
"Her zaman oldukça güçlü bir insan oldum, insanların fikirlerini engellemekte her zaman çok iyi oldum. Ama tamamen bu başka bir seviyede."
Çocukluk arkadaşı olan Jack Grealish ve Sasha Attwood çifti EURO 2020'ye kadar ilişkilerini gizli tutmuştu. Çiftin ilişkileri turnuvada belli olmuştu.
EURO 2020 SONRASI IRKÇILIK!
Daha önce ise EURO 2020 finali sonrası İtalya karşısında penaltı kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kalmışlardı.
MORATA'NIN DA BAŞINA GELMİŞTİ!
EURO 2020'de buna benzer bir diğer olayda ise İspanya'nın forveti Alvaro Morata, yarı finalde oynanan İtalya maçında penaltı kaçırdıktan kendisi ve ailesi hakkında ölüm tehditleri almıştı.