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Giriş Tarihi: 4.8.2021 01:21 Son Güncelleme: 4.8.2021 01:21

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven’a mağlup olarak, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray, üçüncü eleme turu ilk maçında İskoç ekip St. Johnstone ile yeşil sahada bir araya gelecek. Mücadeleyi izlemek ve sarı-kırmızılı ekibe destek olmak isteyen futbol severler Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Fatih Terim'in yönetiminde Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, İskoç ekip St. Johnstone ile üçüncü eleme turu ilk müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde umduğu performansı gösteremeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Öte yandan maçı izlemek isteyenler ise Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı canlı yayın kanalı, maç gün ve saat detayları şöyle;



Galatasaray - St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'da çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği mücadelenin Spor Smart kanalı ekranlarında yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane



GALATASARAY, ST. JOHNSTONE MAÇININ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, St. Johnstone maçı öncesindeki son antrenmanını bugün saat 19.00'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

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Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?
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