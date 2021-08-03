Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?

Fatih Terim'in yönetiminde Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, İskoç ekip St. Johnstone ile üçüncü eleme turu ilk müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde umduğu performansı gösteremeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Öte yandan maçı izlemek isteyenler ise Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı canlı yayın kanalı, maç gün ve saat detayları şöyle;