Son dakika: Merih Demiral'ın dev transferi gerçekleşiyor! Juventus izin verdi, işte yeni takımı...

İtalyan basınına göre, Tottenham'ın Arjantinli oyuncu için 50 milyon Euro + 5 milyon Euro başarı bonusu içeren teklifini Atalanta'nın kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.