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Giriş Tarihi: 3.8.2021 19:05 Son Güncelleme: 3.8.2021 19:16

Son dakika: Merih Demiral'ın dev transferi gerçekleşiyor! Juventus izin verdi, işte yeni takımı...

DHA
Son dakika: Merih Demiral'ın dev transferi gerçekleşiyor! Juventus izin verdi, işte yeni takımı...

Son dakika haberi... Milli takımın başarılı stoperlerinden Merih Demiral, yeni sezona Juventus formasıyla devam etmeyecek. 23 yaşındaki milli oyuncumuz, yeni sezonda Juventus'ta beklediği forma şansını bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılma kararı almıştı. Merih Demiral için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Juventus, bir başka Serie A ekibiyle anlaşma sağladı.

EURO 2020'de milli takımımızın formasını giyen Merih Demiral, 2019 yılında imza attığı Juventus'tan her an ayrılabilir. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir performans gösteren genç savunmacı, Juventus'un yeni sezon kadro planlamasında yer almıyordu.

Chiellini ve Bonucci gibi deneyimli ve yıldız stoperlerin arkasında yedek beklemek istemeyen Merih Demiral, Juventus yönetimine takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

Gian Piero Gasperini yönetiminde İtalya Serie A'da özellikle son 3 sezonda gösterdiği performans ve oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Atalanta, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan ekibi, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oynama isteği sonrası Tottenham ile görüşmelerini sıklaştırdı.

İtalyan basınına göre, Tottenham'ın Arjantinli oyuncu için 50 milyon Euro + 5 milyon Euro başarı bonusu içeren teklifini Atalanta'nın kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

GASPERINI'NIN LİSTESİNDEKİ İLK İSİM MERİH DEMİRAL

İtalyan ekibi, Cristian Romero'nun Tottenham'a transferi sonrası oluşacak boşluğu ise milli oyuncu Merih Demiral ile doldurmayı planlıyor.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih Demiral transferi için ısrarcı olduğu ve milli oyuncuyu takıma kazandırmak için yönetimle görüştüğü öğrenildi.

İtalyan ekibi, milli oyuncu için Juventus'a 5 milyon Euro kiralama bedeli önerirken 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif etti.

İtalyan basını, önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmayı hedefleyen milli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığını vurguladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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Son dakika: Merih Demiral'ın dev transferi gerçekleşiyor! Juventus izin verdi, işte yeni takımı...
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