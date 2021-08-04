Berkan Kutlu'dan Felipe Melo itirafı! "Beni çok etkilemişti..."

"İDOLLERLE OYNAMAK FARKLI BİR DUYGU "

İdollerinden birinin sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Felipe Melo olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, "İsviçre Milli Takımı altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Felipe Melo beni çok etkilemişti ve bende onu çizmiştim. İdollerle oynamak farklı bir duygu olur. Ben Berkan Kutlu'yum, buraya Berkan Kutlu olarak geldim. Tabii ki bir Felipe Melo olmayacağım" ifadelerini kullandı.

"HAZIR MIYIM, YARIN GÖRECEĞİZ"

Yarın oynanacak mücadelenin kendisinde baskı yaratıp yaratmayacağı hakkında gelen soru üzerine Berkan Kutlu şöyle konuştu: "Baskı bence bir ayrıcalıktır. İnsanda bir baskı ya da beklenti olmadığında hayatta bir şeyi olmadığı anlamına gelir. Hazır mıyım, yarın göreceğiz. Ben çok çalışmaya devam edeceğim. Üzerine de koymaya devam edeceğim."