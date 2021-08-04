Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas kararı! Vitor Pereira'nın isteği...

Son dakika... Fenerbahçe'de limit sıkıntısı nedeniyle transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertlilerde maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Luiz Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi.