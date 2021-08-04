Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas kararı! Vitor Pereira'nın isteği...

Son dakika... Fenerbahçe'de limit sıkıntısı nedeniyle transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertlilerde maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Luiz Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi.
Henüz resmi bir girişim olmasa da Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın Premier Lig takımlarınca takip edildiği ifade ediliyor.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO!
Bu iki oyuncu için Fenerbahçe'nin toplam biçtiği değer 20 milyon Euro... Sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak Pereira'nın istediği transfer hamlelerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bu satışlar gerçekleşirse, sarı-lacivertliler limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.
GENOA İSTERSE GÖNDERECEKLER!
Fenerbahçe'nin transferde beklediği takımlardan biri olan Genoa, Özbek golcüsü Eldor Shomudorov'u 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya sattı.
Ekuban'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bugünden itibaren transferde hız kazanacak. Fenerbahçe'den Perotti ve Zajc İtalyanların hedefinde olan oyuncular.
Perotti'yi Roma'dan aldığı gibi bedelsiz olarak bırakacak olan sarı-lacivertliler, Zajc için ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
CAULKER HIZI KESİYOR AMA KALACAK!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Caulker'ı göndermek istediği iddialarının ardından yatan gerçek ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın, İngiliz stoperin top kullanımındaki sıkıntıları nedeniyle ana planda farklı çalışmalara yöneldiği öğrenildi.
Bu noktada Tisserand'a daha fazla forma veren Pereira'nın Caulker hakkında 11 oyuncusu olarak düşünmese de gönderilmesine yönelik bir talebinin olmadığı bildirildi. Pereira, Caulker'ın alternatif stoper olarak takımda tutulmasını istediği belirtildi.
SOSA TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Greuther Fürth ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Jose Sosa, dün takımın antrenmanına katıldı. Takımın izinli olduğu günde bireysel çalışma yapan Arjantinli, dün ağrılarının tamamen geçmesiyle takıma katıldı. Sosa'nın Dinamo Kiev maçında 11 olmasa da sonradan süre alması bekleniyor.
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV KARŞISINDA
Fenerbahçe 6. hazırlık maçını bugün teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacak. Grip olan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftara açık olan maç 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek. Sarı-lacivertliler oynadığı 5 özel karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.