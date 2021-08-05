Son dakika: Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim’den Caner Erkin açıklaması...

Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç Kara'ya gösterilen tepki doğru ve hoş değil.