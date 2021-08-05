Hakan Karaahmet: Emre Akbaba’yı değil Emre Taşdemir’i istiyoruz!

Bu anlaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek Karaahmet, "Metin Koç, Giresunspor'un her zaman yanında olmaya çalıştı. Teşekkür ediyorum. Spor camiasında sponsor eksikliği ve ihtiyacı çok fazla. Sponsorlar olmazsa futbol olmayacak gibi bir durum var. Federasyondaki gelirler ve yan gelirler yeterli değil. Geriye kalan diğer kalemler. Milyonları futbolla mutlu edebilirsiniz. Çok fazla Giresunlu var, nereye gitsek görüyoruz. Bu insanları mutlu edecek kulübümüzü desteklemek çok önemli. Camialar bunlarla var olacaklar. Bizim gibi il takımlarının o şehrin yetiştirdiği iş adamlarına ihtiyacı var. Bu yüzden Metin beye teşekkür ediyorum. Geçen sene sponsorlarımızı mahcup etmedik. Onlar da çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.