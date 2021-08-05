Son dakika: Trabzonspor’un rakibi Molde! Fırtına tur için avantaj peşinde...

Son dakika... Trabzonspor yeni sezonun ilk Avrupa mücadelesine çıkıyor. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Molde'yi ağırlıyor. Trabzonspor'un yeni yıldızları Hamsik, Gervinho ve Peres'in sahne aldığı heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanıyor.
Karadeniz ekibi, Molde karşısında UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında galip gelerek hem sezona iyi başlangıç yapmak hem de tur için avantaj yakalamak istiyor.
İLK 11'LER...
TRABZONSPOR: UĞURCAN ÇAKIR, SERKAN ASAN, EDGAR, VİTOR HUGO, BRUNO PERES, BAKASETAS, BERAT ÖZDEMİR, MAREK HAMSİK, GERVİNHO, DJANİNY, NWAKAEME.
MOLDE: LİNDE, KNUDTZON, SİNYAN, GREGERSEN, RİSA, AURSNES, MANNSVERK, HUSSAİN, HESTAD, BRYNHİLDSEN, OMOİJUANFO
HAMSİK, GERVINHO VE PERES SAHNE ALIYOR!
Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 6 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo-mavili takımın Hamsik, Gervinho, Peres ve Nwakaeme'li kadrosuyla vereceği dev mücadele, A Spor ekranlarında olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacak.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
TRABZONSPOR'UN AVRUPA KARNESİ...
Bordo-mavililer, Avrupa'da bugüne kadar 135 müsabakaya çıktı. Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.
Trabzonspor ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.