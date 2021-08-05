Video Spor GOL | Trabzonspor 1-1 Molde

GOL | Trabzonspor 1-1 Molde

GOL | Trabzonspor 1-1 Molde
05.08.2021 | 21:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL | Trabzonspor 1-1 Molde 00:45
GOL | Trabzonspor 1-1 Molde 05.08.2021 | 21:10
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan Molde, 31. dakikada Brynhildsen'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

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