GOL | Trabzonspor 1-1 Molde
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00:45
GOL | Trabzonspor 1-1 Molde 05.08.2021 | 21:10
01:11
GOL | Trabzonspor 1-0 Molde 05.08.2021 | 21:09
04:25
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A SPOR CANLI YAYIN HD İzle: Trabzonspor Molde maçı canlı yayın 05.08.2021 | 20:39
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan Molde, 31. dakikada Brynhildsen'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.