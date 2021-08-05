GOL | Trabzonspor 2-2 Molde
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Bakasetas Trabzonspor - Molde maçında penaltı kaçırdı! İşte o anlar 05.08.2021 | 22:46
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GOL | Trabzonspor 3-3 Molde 05.08.2021 | 22:28
01:01
GOL | Trabzonspor 3-2 Molde 05.08.2021 | 22:09
00:51
GOL | Trabzonspor 2-2 Molde 05.08.2021 | 22:08
01:04
GOL | Trabzonspor 2-1 Molde 05.08.2021 | 22:06
04:25
00:45
GOL | Trabzonspor 1-1 Molde 05.08.2021 | 21:10
01:11
GOL | Trabzonspor 1-0 Molde 05.08.2021 | 21:09
04:25
19:26
A SPOR CANLI YAYIN HD İzle: Trabzonspor Molde maçı canlı yayın 05.08.2021 | 20:39
19:26
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Molde, 64. dakikada Brynhildsen attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-2'ye getirdi.