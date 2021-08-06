Son dakika: Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim’den Caner Erkin açıklaması...

Bir yandan Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avrupa macerasında da yoluna devam etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda St. Johnstone ile eşleşen sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, çarpıcı yorumlar yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in Galatasaray'a transferi hakkında da yorum yapan Terim, dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık.
Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık.
Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil.
Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç Kara'ya gösterilen tepki doğru ve hoş değil.
CANER ERKİN AÇIKLAMASI
Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol bekimiz var, Caner Erkin konusunda şu anda bir tasarrufumuz yok.
Galatasaray St. Johnstone maçının ardından Fatih Terim'den Aytaç Kara açıklaması