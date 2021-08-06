Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...
Giriş Tarihi: 5.8.2021 23:48 Son Güncelleme: 6.8.2021 07:44

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...

Son dakika: Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim’den Caner Erkin açıklaması...

Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, iyi başladığı maçın sonunu getiremedi. Fernando Muslera'nın kırmızı kart gördüğü mücadele, 1-1 sona erdi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Bir yandan Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avrupa macerasında da yoluna devam etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda St. Johnstone ile eşleşen sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, çarpıcı yorumlar yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in Galatasaray'a transferi hakkında da yorum yapan Terim, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık.

Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık.

Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil.

Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç Kara'ya gösterilen tepki doğru ve hoş değil.

CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol bekimiz var, Caner Erkin konusunda şu anda bir tasarrufumuz yok.

Galatasaray St. Johnstone maçının ardından Fatih Terim'den Aytaç Kara açıklaması

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dünya futbolunda bir devir sona erdi! Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı...
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
SON DAKİKA | Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...
Son dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı! Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunmuştu!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı
Son dakika haberi | Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Firmalar çalışma başlattı
Son dakika: Muslera isyan ettirdi! PSV'den sonra St Johnstone maçında da inanılmaz hatalar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA