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Giriş Tarihi: 7.8.2021 11:16 Son Güncelleme: 7.8.2021 11:23

Fenerbahçe'de 2 isim takıma döndü! Serdar Aziz ve Jose Sosa...

AA
Fenerbahçe’de 2 isim takıma döndü! Serdar Aziz ve Jose Sosa...

Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Çağtay Kurukalıp ile sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de hafif sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan isimler ise hazırlıklarını akşam takımdan ayrı sürdürecek. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de 2 isim takıma döndü! Serdar Aziz ve Jose Sosa...
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