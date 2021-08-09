Ağlaya ağlaya gitti

Basın toplantısında yutkunarak konuşan Messi, “Tüm hayatımı burada geçirdim. Bu bir veda olmayacak. Umarım ileride geri dönebilirim. Ayrılmak tüm hayatımı değiştirecek. İnsanlar, artık bensiz de Barcelona’ya alışacak” ifadelerini kullandı
Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın en çok kupa kazanıp en çok gol atan futbolcusu olan Lionel Messi, Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısıyla 21 yıldır evi gibi gördüğü takımına veda etmek zorunda kaldı. Gözyaşlarına boğularakkonuşmasına başlayan 34 yaşındaki süper yıldız, "Konuşabilecek durumda değilim. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Ayrılmaya hazır değildim. Asla elveda demeyeceğim.Umarım bir gün geri dönebilirim" dedi. Barcelona'da devam etmek istediğini ancak önüne taş koyulduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, "Devametmem engellendi. Ayrılmak tüm hayatımı tamamendeğiştirecek. Ancak Barcelona herkesten büyüktür.İnsanlar, artık bensiz bu takıma alışacak, tıpkı diğerher şeye alıştıkları gibi" açıklamasını yaptı. Böyle bir ayrılığı hak etmediğinin altını çizen Messi, "Eğer veda edeceğimi hayal etseydim, CampNou'nun dolu olduğunu resmederdim. Yani dahadüzgün veda edebilirdim" diyerek sözlerini noktaladı.
İŞTE 21 YIL SÜREN BİR AŞKIN VE AYRILIĞIN KRONOLOJİSİ:
14 Aralık 2000: Barcelona, Arjantin'de Messi'ye profesyonel olmayan ilk kontratı imzalattı.
Şubat 2001: Ailesi bir taraftan büyüme hormonu tedavisi gören oğullarının yanında olmak için Barselona'ya taşındı.
16 Kasım 2003: Messi, Porto ile oynanan hazırlık maçında 16 yaşında ilk kez Barça forması giydi.
Mayıs 2005: İlk La Liga şampiyonluğunu kazandı.
24 Haziran 2005: A Takım'da profesyonel imzayı attı.
17 Mayıs 2006: Paris'te Barça Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Messi kadroda yoktu.
18 Nisan 2007: Maradona'nın İngiltere'ye attığı efsane golün birebir kopyasını Getafe'ye attı.
2009/2011: Guardiola ile iki Şampiyonlar Ligi kazandı.
7 Mart 2002: Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen'e 5 gol attı.
20 Mart 2012: 231 golle Barça tarihinin en golcü ismi oldu.
2020 sezonu sonunda Barça formasıyla 634 golü var.
6 Haziran 2015: Barcelona'daki son Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.
Ağustos 2018: Iniesta'nın vedası sonrasında Barça'nın birinci kaptanı oldu.
Mayıs 2019: Barça'daki son lig şampiyonluğu.
2 Aralık 2019: 6. kez Avrupa gol kralı oldu.
30 Haziran 2020: Barça ve milli takım formaları altında 700. golünü attı.
25 Ağustos 2020: Messi son sezonuna girerken Barça'dan ayrılmak istedi ve bonservisini bedava vereceğini söylediği başkanın sözünü tutması gerektiğini açıkladı.
7 Eylül 2020: Başkan Bartomeu'nun 'Serbest kalma bedeli 700 milyon Euro' demesinin ardından "Barça ile mahkemelik olmam" diyen Messi, takıma döndü.
27 Ekim 2020: Barcelona Başkanı Bartomeu ve yönetimi, Messi krizi yüzünden istifa etmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra Messi'nin var olan 4 yıllık kontratı ve Barça'ya 550 milyon Euro maliyeti, medyaya sızdırıldı.
1 Ocak 2021: Kontratının son altı ayına giren Messi, bir başka kulüple kontrat imzalama hakkını kazanırken, Barça yeni başkanını arıyordu.
7 Mart 2021: Messi'nin Barça formasını ilk kez giydiği yıllarda başkan olan Laporta'nın uzun yılların ardından yeni başkan seçilmesi, kulüpte tansiyonu düşürdü. Laporta'nın seçim vaadi Messi'nin yeni kontratıydı.
16 Mayıs 2021: Messi, Celta Vigo ile oynanan lig maçında son kez Barça formasını giydi.
5 Ağustos 2021: Barça, Messi ile yeni kontrat imzalanmayacağını açıkladı ve 17 yıl sonra resmi sitesinden oyuncunun ismini kadrosundan sildi.
6 Ağustos 2021: Messi için Barça'da Z raporunun alındığı gündü: 778 maç, 669 gol, 542 galibiyet, 142 beraberlik, 94 mağlubiyet, 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 7 Kral Kupası, 6 Altın Top ödülü, 6 Avrupa Gol Krallığı, 8 La Liga Gol Krallığı... Barcelona ile toplam 35 kupa...
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN Yüreği Barcelona'da olacak
İspanya Futbol Federasyonu'nun kulüplere karşı uyguladığı transfer limitlerinden taviz vermemesi Barcelona'yı vurdu. Barça efsanesi Messi, evi gibi gördüğü kulübünden ayrılmak zorunda kaldı. Messi, Barça'da kalmak için ücretinden yüzde 50 indirim yapmasına rağmen transfer limitlerini kurtaramadı. Gerçekşu; Ronaldo ve Messi rekabeti La Liga'yıdev bir marka yaparken, tüm dünyatarafından izlenmesini sağladı. Real Madrid geçen sezon transfer bile yapamadı. Barça da bu sezon elmas değerindeki Messi'yi elinde tutamadı. Federasyon büyük kulüp ayrımı yapmadan koyduğu kurallarla kimsenin gözyaşına bakmadı. Messi, gideceği kulübe ciddi bir hayran kitlesini de taşıyacaktır. Sponsorlarını artırıp forma satışlarında da rekorlar kırdıracaktır. Hangi takımda oynarsa oynasınyüreği hep Barça'da olacaktır.