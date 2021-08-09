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Giriş Tarihi: 9.8.2021 13:20

Altay'da Mustafa Denizli 4 ismin biletini kesti

DHA
Altay’da Mustafa Denizli 4 ismin biletini kesti

Süper Lig kulüplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Erzurum kampının sona ermesinin ardından 4 oyuncuyu daha takımdan gönderdi. Ziya Alkurt, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk ve Berkay Sülüngöz'den kendilerine kulüp bulmaları istendi. Sözleşmeleri devam eden bu isimler dün İzmir'de yapılan antrenmanda yer almadı.

Geçen sezon göreve gelir gelmez Yekta, İlhan, Gencer, Lokman, Abdullah ve Harun'u kadro dışı bırakan teknik direktör Mustafa Denizli, bu isimlere ek olarak yeni sezon çalışmalarına Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Mossoro ve Rıdvan'ı da çağırmamıştı. Toplam 15 futbolcuyu kadrodan eleyen tecrübeli teknik adamın bu yıl 22 kişilik oyuncu grubuyla antrenman yapma kararı aldığı öğrenildi. Dış transferde 7'si resmi 10 isimle anlaşan Altay'da takviyeler sürdükçe ayrılıklar da devam edecek.

PINARES İDMANA ÇIKTI
Altay'ın son transferi Cesar Pinares, dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Şilili 10 numaranın transferiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın önümüzdeki günlerde takıma katılacağı öğrenildi. Altay dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Serge Aka ve Mateusz Lis ile anlaşmıştı.

TARAFTAR MORAL VERDİ
Altaylı taraftarlar dün siyah-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Söyledikleri marşlarla oyuncuları motive eden siyah-beyazlılar, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa. Her zaman her yerde en büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.

KOMBİNEDE İNDİRİM İSTEĞİ
Taraftarların kombine fiyatlarında indirime gidilmesini istediği Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Açık tribün ve kale arkasını açıklamadık. Merak etmeyin beraber olacağız. 3'üncü Lig'den beri hep beraberdik. Bugün gelmedim 5 yıldır buradayım. Hep destek bekliyoruz" dedi.

Altay'da VIP kombine fiyatı 10 bin TL, numaralı tribün ise 5 bin TL olarak açıklandı.

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Altay'da Mustafa Denizli 4 ismin biletini kesti
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