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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 9.8.2021 09:37

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı! Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder golle başladı

’Bizim Çocuklar’ Fransa’yı salladı! Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder golle başladı

Fransa Ligi'nin ilk haftasında milli yıldızlarımız damga vurdu. Lille'in Metz deplasmanında 3-3 berabere kaldığı mücadelede Burak Yılmaz takımına son dakika 1 puanı getirirken, Yusuf Yazıcı da asist yaptı. Marsilya formasıyla ilk maçına çıkan Cengiz Ünder de attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Geçen sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz ise Fransa'da manşetlere taşındı. İşte detaylar...

Fransa Ligi'nin açılış haftasında geçen sezon tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan Lille sahne aldı. Yeni sezondaki ilk karşılaşması Metz'a konuk olan Lille'i yine milli yıldızımız Burak Yılmaz kurtardı.

Lille, 23. dakikada Botman ile öne geçse de ev sahibi Metz, Centonze'nin 31 ve Udol'un 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Centonze, Metz'in farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. Metz, golden 4 dakika sonra Kouyate'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran Lille, Ikone'nin 81 ve Burak Yılmaz'ın 90+7'nci dakikada kaydettiği gollerle bir puanı hanesine yazdırdı.

Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

BURAK YILMAZ MANŞETLERDE...

RMC Sports, Burak Yılmaz'ın geçen sezon gösterdiği performansa atıfta bulunarak, deneyimli yıldızın kaldığı yerden devam ettiğini ve sezona iyi başladığını yazdı.

Burak Yılmaz'dan 'Kurtarıcı' olarak bahseden Le Figaro, 'Kral'ın dönüşü' ifadelerini kullandı. Haberin detaylarında milli futbolcu için, "Her zaman olduğundan daha kararlı bir şekilde döndü" ifadeleri yer aldı.

'Burak Yılmaz yine kararlı' manşetiyle çıkan France Info, Burak Yılmaz'ın son dakika attığı golden övgüyle bahsetti.

Dünyaca ünlü L'Equipe gazetesi ise maçın adamı olarak Burak Yılmaz'ı gösterirken manşetinde, 'Yine Burak' ifadesini kullandı.

CENGİZ ÜNDER GOLLE BAŞLADI!

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier, Marsilya'yı konuk etti. 30'uncu dakikada Luan'ın kendi kalesine attığı gol ile Montpellier 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Laborde'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

68'inci dakikada De La Fuente'nin altı pas üzerine çevirdiği topu arka direkte önünde bulunan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya farkı 1'e indirdi: 1-2. 75'inci dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisinin hemen önünde yer kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Payet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

80'inci dakikada Marsilya öne geçti. Gueye'nin pasıyla ceza sahasına giren Payet'in sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. Cengiz Ünder, 86'ncı dakikada yerini Luis Henrique'ye bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

MÜCADELE BİR SÜRE DURDU

89'uncu dakikada saha içerisine atılan yabancı maddeler dolayısıyla maçın hakemi Jeremy Pignard, mücadeleyi durdurdu ve oyuncularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından önce iki takımın oyuncuları daha sonra ise hakemler sahaya geri döndü ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Marsilya, evinde Bordeaux ile; Montpellier ise deplasmanda Reims ile karşı karşıya gelecek.

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'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı! Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder golle başladı
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