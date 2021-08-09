Stoperde Godin'den vazgeçilmedi, Cagliari ile anlaşma yapıldı, oyuncu bekleniyor. Montero da haber yollamış, yeniden kiralık gelmek istiyor. Forvette ise De Jong ve Diego Costa, Beşiktaş'ın listesinin ilk iki sırasındaki isim gözüküyor. Ancak yaptığım araştırmalarda Beşiktaş daha büyük bir golcünün peşinde. Bu ikisinin dışında çok gizli bir şekilde bu transfer için pozisyon alındığı fikri bende oluştu. Bu yıldız transferi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var. Yönetim ve teknik kadronun aksine ben N'Sakala'nın da gönderilip yerine, Şampiyonlar Ligi seviyesinde sol bek alınmasının ve şartlar oluşturulursa da kaleci Mert Günok'un kadroya dahil edilmesinin Beşiktaş'a çok güç katacağına inanıyorum.