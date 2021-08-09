Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Luuk de Jong'dan olumsuz geri dönüş alırken, Diego Costa olumlu tavır sergiledi... De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi.
İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilen Hollandalı golcünün, eşinin de etkisiyle ülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifini kulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.
ATLETICO MİNEIRO YİNE DEVREDE
Bonservisi elinde olan Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü.
Başlangıçta iki sezon için toplam 8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya indi. Şayet Costa, 250 bin Euro daha indirim yaparsa Kartal, 250 bin Euro da bonus maddesiyle transferi bitirmeyi istiyor. Bu arada Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Costa'ya daha önce yaptığı ve reddedildiği teklifi yükseltti.
GHEZZAL'DA PLAN RİZESPOR KARŞILAŞMASI
Beşiktaş, transferini bitirdiği Rachid Ghezzal'a kavuşmak için saatleri sayıyor. Leicester City'nin kampından ayrılarak Fransa'ya ailesinin yanına giden başarılı futbolcu, burada eşyalarını topladıktan sonra İstanbul'un yolunu tutacak. Cezayirli yıldızın, bu gece gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Evraklarının yetişmesi halinde Ghezzal'ın Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.
FATİH DOĞAN - KARTAL BÜYÜK AV PEŞİNDE
1- Beşiktaş şu anki durumuyla lige hazır mı?
Beşiktaş kadroyu çok bozmadığı için geçen sezon başı yaşadığı handikapları yaşamaz. Ama yüzde 55-60 oranında hazır olduğunu düşünüyorum.
2- Transferde daha kimler kadroya katılacak?
Daha önce bana sorduğunuz, "Beşiktaş gecikiyor mu?" sorusuna, "Mevcut şartlarda hayır. Paniğe gerek yok" demiştim. Bu süreçte Beşiktaş, takımı çifte şampiyonluğa götüren en önemli yıldızlardan ikisi, Rosier ve Ghezzal ile anlaştığı gibi Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi bonservisi elinde olan kaliteli, oynamaya hazır, yerli oyuncuları kadrosuna kattı. Ama en flaş transferi, hem 10 numarada hem de forvet olarak oynayabilen, 10.5 numara diye tabir ettiğimiz Alex Teixeira'dır. Şimdi geriye iki önemli transfer kaldı; stoper ve forvet.
Stoperde Godin'den vazgeçilmedi, Cagliari ile anlaşma yapıldı, oyuncu bekleniyor. Montero da haber yollamış, yeniden kiralık gelmek istiyor. Forvette ise De Jong ve Diego Costa, Beşiktaş'ın listesinin ilk iki sırasındaki isim gözüküyor. Ancak yaptığım araştırmalarda Beşiktaş daha büyük bir golcünün peşinde. Bu ikisinin dışında çok gizli bir şekilde bu transfer için pozisyon alındığı fikri bende oluştu. Bu yıldız transferi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var. Yönetim ve teknik kadronun aksine ben N'Sakala'nın da gönderilip yerine, Şampiyonlar Ligi seviyesinde sol bek alınmasının ve şartlar oluşturulursa da kaleci Mert Günok'un kadroya dahil edilmesinin Beşiktaş'a çok güç katacağına inanıyorum.
VE BEKLENEN UÇAK GELİYOR
Beşiktaş'ın uzun görüşmeler sonunda anlaşma sağladığı Alex Teixeira bugün İstanbul'a geliyor. Brezilyalı 10 numara, saat 16.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.
Pandemi kuralları nedeniyle ailesiyle birlikte 1 hafta karantina süreci geçirecek olan 31 yaşındaki oyuncu, ardından kendisini 2+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Bonservisi elinde olan Alex'e imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Yıllık kazanacağı net ücret ise 2.3 milyon Euro.