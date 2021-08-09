Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! "Hayat verdi…"

Son dakika… Fransa'da forma giyen Türk futbolcular Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, Ligue 1'de sezonun ilk haftasında dikkat çekti ve övgüleri topladı. Geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya'ya kiralanmıştı.