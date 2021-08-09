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Giriş Tarihi: 9.8.2021 23:02 Son Güncelleme: 9.8.2021 23:12

Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! "Hayat verdi…"

Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Hayat verdi…

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de forma giyen milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, yeni sezona hızlı başladı. Sezon açılışının gerçekleştiği ilk haftada golle buluşan milliler, Fransızları etkilemeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz, kaldığı yerden devam ederken Marsilya'nın yeni transferi Cengiz Ünder de hızlı bir giriş yaptı. Fransız basını ise milli yıldızlarımızı manşetlerine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika… Fransa'da forma giyen Türk futbolcular Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder, Ligue 1'de sezonun ilk haftasında dikkat çekti ve övgüleri topladı. Geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya'ya kiralanmıştı.

Fransız ekibinde hazırlık maçlarındaki etkisiyle dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder, sezona da oldukça hızlı başladı.

Sezonun ilk maçında Montpellier deplasmanına çıkan Marsilya, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında üst üste yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

Maçın ikinci yarısında ise geri dönüş fitilini ateşleyen isim Cengiz Ünder oldu. 68'inci dakikada farkı 1'e indiren Cengiz Ünder, geri dönüşü başlattı.

75 ve 80'inci dakikalarda ise Dimitri Payet'in golleri maçın skorunu 3-2 Marsilya lehine olarak belirledi. Bu sonuçla sezonun ilk maçından 3 puanla ayrılan Marsilya, galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından ise Fransız basınında Cengiz Ünder'e övgüler yağdı. Hazırlık maçlarında dahi taraftarın beğenisini kazanmayı başaran milli oyuncu, sezonun ilk resmi maçında Fransız basınında yer aldı.

Made in Foot, Cengiz Ünder'in Montpellier karşısında alınan galibiyette büyük bir role sahip olduğunu ve attığı golün öneminden bahsetti. Cengiz Ünder'in Marsilya'daki ilk maçında 10 üzerinden 7'lik bir performans sergilediğini söyleyen Made in Foot, takımın etkili isimlerin birisi olduğunu belirtti.

BURAK YILMAZ LİLLE'İ KURTARDI

Geçtiğimiz sezon Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Avrupa'ya adım attığı ilk senesinde iki kupa birden kaldırdı. İlk olarak Ligue 1 kupasını daha sonra ise Fransa Süper Kupası'nı kazanan Burak Yılmaz, yeni sezona da golle başladı.

Metz ve Lille arasında oynanan sezonun ilk maçında son saniyede takımına beraberliği getiren golü atan Burak Yılmaz için Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Parisien ve L'Equipe, övgüler yağdırdı.

Burak Yılmaz'ın günü kurtardığını ve Lille'e hayat verdiğini söyleyen gazeteler, milli golcünün bu sezonda da Lille'in önemli bir parçası olacağından bahsetti.

Öte yandan L'Equipe, Burak Yılmaz'ın 90 dakikalık performasına 10 üzerinde 7 puan verdi.

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Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! "Hayat verdi…"
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