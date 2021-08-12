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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Trabzonspor A Spor’da

Trabzonspor A Spor’da

Fırtına’nın Molde ile oynayacağı rövanş 19.00’dan itibaren naklen ve şifresiz olarak ekranlarda

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, 3-3 biten ilk maçın rövanşında bugün Molde'ye konuk olacak. Ülkemizin Avrupa'daki sıralaması için de büyük önem taşıyan bu kritik mücadele 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlere ulaşacak. Transferde Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Andreas Cornelius, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katarak dikkatleri çeken Fırtına, ilk maçta girdiği sayısız gol pozisyonundan yararlanamazken, son dakikada da Bakasetas'ın ayağından bir penaltı kaçırmıştı. Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olan bordo-mavililer ilk randevudaki defansif hatalarını tekrarlamadan karşılaşmayı kazanarak turu geçmeyi hedefliyor. Fırtına'yı turu geçmesi halinde play-off'ta İtalyan devi Roma bekliyor…

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Trabzonspor A Spor’da
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