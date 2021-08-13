Ludovic Sylvestre, Rize’den vazgeçemiyor: Teklif gelirse kalabilirim

Rizelilerin sıcaklığını hiç unutamadığını ve bu nedenle bir Rize sevdalısı olduğunu dile getiren Ludovic Sylvestre, "Burada ilk forma giydiğim andan itibaren Rize'yi çok ayrı bir yerde tuttum. Rizelinin sıcaklığını sevgisini hissettim. Burada yaşadığım süre içerisinde herkes bana aile gibi hissettirdi. Gideli 5 yıl oldu ve şimdi tekrar ailemi görmeye geldim. Geçen yıl gelecektim ama Covid-19 nedeniyle gelemedim. Rize benim için çok ayrı bir yerde. Kulübe gittim ve kulüpte olan beni çok güzel karşıladı. Ailem gibiydiler. Rize'ye gelince ailemi görmüş gibi hissettim. Birçok ülke gezdim, birçok takımda görev aldım. Rizeli taraftarların da ne istediğini çok iyi biliyorum. Rizespor'a ve Rize'ye faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Özellikle genç futbolcuların yetişmesi noktasında Rizespor'a katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bu konuda eğitimler de aldım. Rize'yi gerçekten ailem gibi gördüğüm için Çaykur Rizespor benden herhangi bir şey talep ettiğinde seve eve yerine getiririm" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE DE YAĞMUR VAR AMA FUTBOLCULAR OYNUYOR"

Bazı futbolcuların yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Rize'den koktuğu ve hava şartları nedeniyle Rize'yi tercih etmedikleri gibi dedikoduların önüne geçen Sylvestre, "Rize'nin yağmurlu olması çok önemli değil. Önemli olan futbolcunun ne istediği. Yağmur yağdı, sel oldu hiçbir önemi yok. İngiltere'de de çok fazla yağmur var ama futbolcular orada da oynuyor. Rize küçük de olsa yağmurlu da olsa futbolcular için sorun teşkil etmemeli" şeklinde konuştu.