Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov, Bursaspor’da

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atan Bursaspor, üç isimle daha anlaşma sağladı. Üst üste yeni transferleri Bursa'ya getirmeye başlayan yeşil-beyazlı yönetim, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaştı. Söz konusu futbolcular için resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.