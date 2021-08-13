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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:11

Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov, Bursaspor’da

İHA
Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov, Bursaspor’da

Bursaspor’da transfer hareketliliği hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamaların kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atan Bursaspor, üç isimle daha anlaşma sağladı. Üst üste yeni transferleri Bursa'ya getirmeye başlayan yeşil-beyazlı yönetim, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaştı. Söz konusu futbolcular için resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

BURSASPOR YABANCILARINI BEKLİYOR
Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wahda'da forma giyen Matavz, 20 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Romanya'nın Universitatea Craiova takımında top koşturan 29 yaşındaki Reagy Ofosu ise hızıyla dikkat çekiyor. Bursaspor'un uzun zamandır transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Namiq Alasgarov da Azerbaycan Milli Takımı'ndaki performansıyla göz dolduruyor.

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Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov, Bursaspor’da
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