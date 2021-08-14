Süper Lig’de ilk hafta heyecanı! Karagümrük’ün konuğu Gaziantep FK -CANLI

Süper Lig'te ilk hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Mehdi Benatia ve Ahmed Musa gibi yıldızları katan Fatih Karagümrük, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maç saat 19:15'te başlayacak.

2 TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük XI: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

Gaziantep FK XI: Günay, Hamza, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Jefferson, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-2020/21 Süper Lig sezonunda Gaziantep FK ile oynadığı iki maçı da kaybetmeyen Fatih Karagümrük (1G 1B), rakibini konuk ettiği karşılaşmayı 2-0 kazandı.

-İstanbul takımlarına konuk olduğu 11 Süper Lig maçında toplam 28 gol yiyen Gaziantep FK (maç başına 2.5), son üç karşılaşmadan puansız ayrıldı ve kalesinde en az ikişer gol gördü (toplam 7).

-Süper Lig tarihinde çıktığı ilk hafta maçlarının dördünde kalesini gole kapatan Fatih Karagümrük (3G 1B), tek yenilgisini gol yediği tek karşılaşmada aldı (1983/94; 0-4 vs Galatasaray).