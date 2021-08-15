Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun eski takım arkadaşından olay iddia! Gitmek istediği takımı açıkladı: Lionel Messi...

Son dakika… Futbol dünyasında bu sezon transferleriyle büyük ses getiren Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin transferiyle birlikte seviyesini ulaşılması zor bir noktaya çıkardı. 2021-2022 futbol sezonunda kadrosunda Neymar, Mbappe, Messi, Di Maria, Sergio Ramos, Donnarruma, Wijnaldum gibi dünya yıldızlarının bulunduğu PSG, rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.
Lionel Messi'nin de bonservissiz olarak transfer edilmesiyle birlikte Finansal Fair Play tartışmaların gün yüzüne çıkması, Fransa'da gündem haline geldi.
Lille'in deneyimli stoperi Portekizli oyuncu Jose Fonte, "Finansal Fair Play, farklı takımlar için devreye giriyor, ancak konu PSG olduğunda ses çıkmıyor." Sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Bunun üzerine Paris Saint-Germain'in yıllık 35 milyon avro ödeyeceği Lionel Messi transferinin ardından sadece forma satışlarıyla 180 milyon avroluk bir gelir elde ettiği söylentiler arasında yer aldı.
MBAPPE İKNA EDİLEMİYOR
Öte yandan Kylian Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin ardından yeni sözleşme yapmaması ve takımdan ayrılması bekleniyor.
Fransız yıldız için en ciddi talibin Real Madrid olduğu biliniyor. İspanyol devi, genç yıldızın sözleşmesinin bitimini beklemeden kadrosuna katmak istiyor. Mbappe'nin transferi için PSG'ye 120 milyon avroluk bir teklif, Real Madrid tarafından yapılacak.
Bu teklifin kabul edilmemesi halinde oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi beklenecek ve bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olacak.
"RONALDO CAN ATIYORDUR..."
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ise spor basınında Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye transfer olmak istediği söylentileri dolaşmaya başlamıştı.
Portekizli yıldızın Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arjantinli oyuncu Di Maria, TYC Sports'a konuştu.
Di Maria, PSG'nin yüksek bir oyuncu kalitesine sahip olduğunu söylerken Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye gelmek isteyeceğini söyledi.
İşte Di Maria'nın açıklamaları…
"Kadronun niteliği ve niceliği benzersiz. Harika oyuncular her zaman en iyi takımın parçası olmak ister. Cristiano kesinlikle burada olmak istiyordu ancak kulüp Messi'yi tercih etti. ve bu daha da iyi."
Milli takımdan arkadaşı Messi ile ilk kez bir kulüp takımında oynayacak olan Di Maria, daha önce Ronaldo, Neymar, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema ve Bale gibi yıldızlarla aynı takımda forma giydi.