Son dakika Galatasaray haberi: Burak Elmas'tan transfer açıklaması! "Aramızdan ayrılacak oyuncular..."

Emre Taşdemir'in Giresunspor'a transferi hakkında gelen soruya ise Burak Elmas, "Transferler, süreçler bittiği zaman açıklarız. Süreçleri anlatsaydık zaten bizim bu görevde olmamamız lazım. Bu tür süreçleri bırakın biz götürelim, bir şey olduğunda paylaşırız" dedi.

Sponsorluklarla ilgili de konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, birkaç görüşmenin devam ettiğini ve 5-10 gün içinde açıklamalar yapacaklarını dile getirdi.