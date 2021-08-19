Son dakika: Abdullah Avcı'dan Mourinho ve tur sözleri! "Dünyanın en iyi..."

Taraftarımız bundan mutlu. Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçını kazanacağız, bu maçın analizini, geri bildirim toplantısını yapacağız. Buna göre bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.