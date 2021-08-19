Son dakika: Abdullah Avcı'dan Mourinho ve tur sözleri! "Dünyanın en iyi..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu oyun karşılığında kaybettik diye üzgünüm ama hedeflere giderken olumlu mesajlardan dolayı mutluyum. Roma'da kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.
ABDULLAH AVCI: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ
Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Abdullah Avcı, "22-23'üncü dakikaya kadar oyun dengeli, hatta biraz bizim elimizdeydi. Birbirine benzer takımın oyun kurarken de karşılarken de birbirine benzer oyunların olduğu iki rakip. Tabii ki hızı, kalitesi farklı. 22'den sonra oyunu Roma'ya verdik. Pozisyon vermedik. Erken top kayıpları, seti oynamadan çabuk final paslarıyla veya tekrar geriye döndüğünde rakibi daha üzerine getirirsin.
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık
Dünyanın en iyi savunma yaptıran hocasına karşı oynadık. Merkezi kapatarak, kenarlara yönlendirerek orada baskı yapmak istediler. Biz de başka planla cevap vermeye çalıştık. İkinci yarı 45 dakika oyun tamamen bizim elimizdeydi.
Tamamen geçiş takımı. Merkezi kapalı yapıp, bazen seni geri döndüren, bazen kenara yönlendiren ama merkezi boşaltmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bir geçişten, bir de duran toptan gol yedik. Pozisyon zenginliğimiz daha fazla.
Oyunu 1-1'den sonra koparabilirdik. Fırsat elimizdeyken kaybettik diye üzülüyorum. Ama oyun anlamında cebimize koyduğumuz çok önemli mesajlar var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Devamlı oynayan bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Oyunun genel anlamda olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunun karşısında kaybettik diye gerçekten üzgünüm ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok önemli mesajların olduğu bir Trabzonspor vardı.
Taraftarımız bundan mutlu. Mağlup olmayı tabii ki biz de istemiyoruz ama oyun bizi çok heyecanlandırıyor ve ileriye doğru mesajlar veriyor. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sivasspor maçını kazanacağız, bu maçın analizini, geri bildirim toplantısını yapacağız. Buna göre bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz de kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.