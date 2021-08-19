Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Fırsat varken kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık." dedi.