Son dakika: Galatasaray ilk 11’inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

Tecrübeli teknik adam sağ bekte Boey yerine Yedlin, on numarada da Cicaldau yerine Emre Akbaba'ya forma şansı verdi. Mostafa Mohamed de ileri uçta forma giyecek.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed

RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Emre Akbaba bu sezon ilk kez on birde başlıyor.