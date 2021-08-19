Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ilk 11'inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...
Giriş Tarihi: 19.8.2021 18:35 Son Güncelleme: 19.8.2021 18:45

Son dakika: Galatasaray ilk 11'inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...

Son dakika: Galatasaray ilk 11’inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...

Son dakika Galatasaray haberleri... Hafta içi Marcao kriziyle sarsılan Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, kadroda yok. Yeni transferler Cicaldau ve Victor Nelsson da kurallar gereği Randers karşısında sahada olmayacak. İşte Fatih Terim'in ilk 11'i...

Son dakika... Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Giresunspor maçında alınan üç puanla lige iyi başlayan sarı kırmızılılar Randers karşısında da gidişatı sürdürmek istiyor. Bir önceki turda İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyen Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

Tecrübeli teknik adam sağ bekte Boey yerine Yedlin, on numarada da Cicaldau yerine Emre Akbaba'ya forma şansı verdi. Mostafa Mohamed de ileri uçta forma giyecek.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed

RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Emre Akbaba bu sezon ilk kez on birde başlıyor.

RANDERS TEKNİK DİREKTÖRÜ GALATASARAY'I FAVORİ GÖSTERDİ!

Dün basın toplantısı yapan Randers teknik direktörü Thomas Thomasberg, turun favorisinin Galatasaray olduğunu ifade etmişti. Sürpriz yapmak istediklerini belirten Thomasberg, maçı dört gözle beklediklerini söylemişti.

MBAYE DİAGNE YENİDEN DOĞDU!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, takımının birinci forveti oldu. PSV maçı, St. Johnstone maçlarında golünü atan Diagne, Giresunspor deplasmanında da fileleri sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu!
Son dakika: Arda Turan'dan Muslera'ya şok Marcao tepkisi! Soyunma odasında böyle bağırdı
Yerli savaş uçağından son dakika gelişmesi: Hangardan çıkıyor! F-35'e parmak ısırtacak özellikler
Son dakika haberi | Felaketi yaşadılar: Sel vurduğunda ölürsek ayrılmayalım diye
Son dakika haberi | Meteoroloji'den olağanüstü uyarı! Korkutan harita: Türkiye'nin yarısından fazlası...
Vatandaşların tepkilerine rağmen İBB Gençlik Parkı'nı yıktı
Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 3 doz aşının koruması daha fazla
SON DAKİKA: Meteoroloji'den bugünkü hava durumu için İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!
CHP'de işler karıştı: Belediye başkanı genel merkeze rest çekti
Kayahan'ın kızı Beste Açar açtı ağzını yumdu gözünü… Babasının eski eşi ipek açar'a sert tepki gösterdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray ilk 11'inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA