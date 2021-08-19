Son dakika: Galatasaray ilk 11’inde dört sürpriz! Fatih Terim bu sezon ilk kez...

Son dakika... Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Giresunspor maçında alınan üç puanla lige iyi başlayan sarı kırmızılılar Randers karşısında da gidişatı sürdürmek istiyor. Bir önceki turda İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyen Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
Tecrübeli teknik adam sağ bekte Boey yerine Yedlin, on numarada da Cicaldau yerine Emre Akbaba'ya forma şansı verdi. Mostafa Mohamed de ileri uçta forma giyecek.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed
RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho
Emre Akbaba bu sezon ilk kez on birde başlıyor.
RANDERS TEKNİK DİREKTÖRÜ GALATASARAY'I FAVORİ GÖSTERDİ!
Dün basın toplantısı yapan Randers teknik direktörü Thomas Thomasberg, turun favorisinin Galatasaray olduğunu ifade etmişti. Sürpriz yapmak istediklerini belirten Thomasberg, maçı dört gözle beklediklerini söylemişti.
MBAYE DİAGNE YENİDEN DOĞDU!
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, takımının birinci forveti oldu. PSV maçı, St. Johnstone maçlarında golünü atan Diagne, Giresunspor deplasmanında da fileleri sarstı.