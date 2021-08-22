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Giriş Tarihi: 22.8.2021 15:32 Son Güncelleme: 22.8.2021 15:42

Lionel Messi için bomba iddia! David Beckham ve Messi görüşüyor...

Lionel Messi için bomba iddia! David Beckham ve Messi görüşüyor...

PSG transfer olan Messi hala konuşulmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın Paris'e gitmesinden sonra bomba gibi bir iddia gündeme geldi. MLS ekibi Miami İnter'in sahibi olan eski İngiliz oyuncu David Beckham, Lionel Messi ile görüşüyor. Beckham, Messi'nin PSG'den sonra takımına gelmesi için büyük çaba harcıyor. İşte bomba iddianın detayları...

MLS ekibi İnter Miami'nin sahibi olan David Beckham, takımının kadrosunu güçlendirmek ve sezon finallerine kalmak için çaba göstermeye devam ediyor. David Beckham, Messi'nin kariyerini takımında sonlandırması için oyuncuyla olan görüşmelerini sürdürüyor.

TAKIMINA SÜPER STAR SÖZÜ VERMİŞTİ

Takımına bir süper star oyuncusunun sözünü veren David Beckham, Messi ile gündeme geldi. Messi'den sonra Ronaldo'nun Juventus sonrası MLS'e gidebileceği iddia edilmişti.

MESSİ MİAMİ 6 LÜKS DAİRE SATIN ALDI!

Messi, PSG ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamış ve futbol tarihinin en flaş transferlerinden birine imza atmıştı. Mirror Sport'un haberine göre, Messi geçtiğimiz haftalarda Miami'de 6 tane ultra lüks daire satın alarak burada yaşama planlarını yapmaya başladı.

MESSİ'NİN BİR SONRAKİ DURAĞU MİAMİ İNTER Mİ OLACAK?

İddialara göre David Beckham, Messi'nin PSG'den sonraki kulübünün İnter Miami olması için büyük çaba gösteriyor. Phil Neville'in başında olduğu İnter Miami bu yıl sezon finallerine kalmak için MLS'teki mücadelesini devam ettiriyor. Beckham da takıma yıldız isimleri getirmeye kararlı.

Messi, sadece Beckham'ın değil takımın diğer ortağı olan Jorge Mas'ın da hedefleri arasında yer alıyor.

"MESSİ'NİN BURADA OYNAYACAĞI KONUSUNDA İYİMSERİM"

Messi hakkında konuşan Jorge Mas şunları söyledi: "Messi'nin Inter Miami formasıyla oynayacağı konusunda iyimserim çünkü bunun neslimizin en büyük oyuncusunun mirasını tamamlayacağını ve Inter Miami sahiplerinin dünya çapında bir takım kurma hırslarını karşılayacağını düşünüyorum."

"BEN VE BECKHAM ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Jorge Mas: David Beckham ve ben gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Bu kulübe en iyi oyuncuları getirme hedefimiz var. Messi de tartışmasız futbol tarihinin en muazzam futbolcusu."

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Lionel Messi için bomba iddia! David Beckham ve Messi görüşüyor...
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