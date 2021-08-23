Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nice - Marsilya maçının faturası belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.8.2021 23:56

Nice - Marsilya maçının faturası belli oldu!

AA
Nice - Marsilya maçının faturası belli oldu!

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Marsilyalı Dimitri Payet'e bazı maddelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağı bildirildi.

Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, Nice taraftarlarının korner kullanmak üzere sahanın köşesinde bulunan Dimitri Payet'e şişelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağını belirtti.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, söz konusu maçta çıkan olaylarda Payet'e vurduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Nice Savcısı Xavier Bonhomme, bu kişinin Nice kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Mandelieu-la-Napoule kasabasında gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nice Savcılığı da karşılaşma sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Ligin üçüncü haftasında dün oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

LFP Disiplin Komisyonu, dünkü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Nice ve Olympique Marsilya'yı 25 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların beklediği son dakika gelişmesi: Memur ve emeklilere ikramiye ve maaş artışı müjdesi
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Dünyanın her yerinde penaltı! Fırat Aydınus ne olduğunu gördü ama..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Son dakika: Olaylı maç sonrası flaş karar! Şok görüntüler ortaya çıktı, Cengiz Ünder...
Koronavirüste aşı çağrıları sürerken aşı karşıtlarından acı haberler geliyor...
Toplu sözleşme zammından son dakika haberi: 2022 - 2023 memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransa'nın en çok konuşulanı oldu! "Adeta zehir gibi..."
SON DAKİKA: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış yapacak! 3600 ek gösterge konusunda resmi açıklama geldi
Memur zammı 2022 son dakika açıklandı! Toplu Sözleşme görüşmeleri ile Memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Nice - Marsilya maçının faturası belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA