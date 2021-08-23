Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak için gözler Abdullah Avcı’da

Oyuncu için henüz ilgilenen kulüplerden resmi bir teklif gelmediği ancak yönetim kurulu ve Avcı'nın resmi bir girişimin olması durumunda yeni bir durum değerlendirmesi yapacağı da vurgulandı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Trabzonspor'un iki Konferans Ligi karşılaşmasında 26 dakika süre buldu.