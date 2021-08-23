Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak için gözler Abdullah Avcı’da

Trabzonspor'da orta sahaya yapılan üst üste transferlerden sonra takımdaki geleceği merak konusu olan Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
3 TAKIM İSTİYOR
58 yaşındaki hoca, 26 yaşındaki oyuncuya takımda her zaman rekabette olması gerektiğini belirtirken, Abdulkadir'e Süper Lig'den Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Konyaspor takımlarının talip olduğu da öğrenildi.
Oyuncu için henüz ilgilenen kulüplerden resmi bir teklif gelmediği ancak yönetim kurulu ve Avcı'nın resmi bir girişimin olması durumunda yeni bir durum değerlendirmesi yapacağı da vurgulandı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Trabzonspor'un iki Konferans Ligi karşılaşmasında 26 dakika süre buldu.
TRABZONSPOR 2'DE 2 PEŞİNDE
Bu arada Süper Lig'e deplasmanda 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan ve ilk haftayı lider tamamlayan Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Bordo-mavililer, bu maçı da kazanırsa lige 5 yıl sonra 2'de 2 yaparak girecek. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
CORNELIUS GÖREVE HAZIR!
Teknik direktör Avcı, Roma'ya attığı kafa golü ile Trabzonspor'da siftah yapan Cornelius ile Gervinho arasındaki kararını maç saatinde verecek.